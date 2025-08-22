Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II durfte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode vor 55 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:1)-Sieg gegen die JSG Wernigerode freuen.

Quedlinburg/MTU. Am Freitag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:1 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Timo Melms für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hannes Buchold (20.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Es blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Mischa Hahne, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Fischer, Beti, Gabriel, Meyer, Ziesing (77. Schiersch), Melms (79. Pathak), Nowak, Mahring, Jackisch (62. Hartrampf), Rosplesch

JSG Wernigerode: Berger – Dübner, Buchold, Hahne, Schulz (75. Asemerom), Beck, Freystein, Turk (58. Koch), Stechhahn (25. Koch), Stechhahn (25. Deunert), Wypior

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55