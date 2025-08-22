Der SC Bernburg hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SSC Weißenfels mit 1:4 (0:2).

Bernburg/MTU. Vor 130 Zuschauern hat sich das Team von Torsten Lange mit 1:4 (0:2) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 11 schoss Yannick Luib das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Timm Koch den Ball ins Netz.

SC Bernburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – 30. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Koch traf in Minute 56 und Brian Olajide in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Cedrik Staat den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Bernburg erlangte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Bernburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bernburger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SSC Weißenfels

SC Bernburg: Schneider – Raeck, F. Lange, Staat, Krüger, Schauer, Heitzmann, Bichtemann (68. L. Lange), Krishteyn (46. Streithoff), Becker (46. Hilmer), Strobach

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Koch (65. Lehmann), Koch, Luib (65. Necke), Löser, Puphal, Zozulia (84. Kopp), Dierichen, Raßmann (74. Seemann), Olajide (74. Purrucker), Schumann

Tore: 0:1 Yannick Luib (11.), 0:2 Timm Koch (30.), 0:3 Timm Koch (56.), 0:4 Brian Olajide (58.), 1:4 Cedrik Staat (74.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: David Kawitzke, Moritz Winter; Zuschauer: 130