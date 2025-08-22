Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half der SG 1919 Trebitz am Freitag nicht, als sie sich vor 218 Fans mit 1:3 (1:0) gegen den SV Eintracht Elster geschlagen geben musste.

1:3 – SG 1919 Trebitz verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Eintracht Elster

Bad Schmiedeberg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Trebitz eine Niederlage gegen den SV Eintracht Elster schlucken. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Kai Michael Meene das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Zahna-Elsteraner revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Philipp Schneider erzielt.

1:1 für SG 1919 Trebitz und SV Eintracht Elster – Minute 62

Unentschieden. Elsters Yannick Schüler konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Schüler den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (85.). Damit war der Erfolg der Zahna-Elsteraner gesichert. Die SG 1919 Trebitz rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Eintracht Elster

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Kühne, Schneider (82. Schütz), Meene, Poenicke, Oberländer, Kirschke, Höppner (62. Krott), Preuß, Födisch (62. Gröber), Bilke

SV Eintracht Elster: Walter – Zoberbier (80. Michael), Witzel, Schutzsch (89. Donath), Göbel, Lavrov, Schneider, Schüler (90. Jahn), Dietze, Kase, Engelhardt

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (8.), 1:1 Philipp Schneider (62.), 1:2 Yannick Schüler (80.), 1:3 Yannick Schüler (85.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Justin Geese; Zuschauer: 218