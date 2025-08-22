Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode vor 55 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:1)-Sieg gegen die JSG Wernigerode freuen.

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode haben sich am Freitag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 4:1 (3:1).

Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Hannes Buchold (20.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Es blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mischa Hahne den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die JSGer aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Mahring, Meyer, Rosplesch, Jackisch (62. Hartrampf), Gabriel, Fischer, Melms (79. Pathak), Ziesing (77. Schiersch), Nowak, Beti

JSG Wernigerode: Berger – Hahne, Freystein, Turk (58. Koch), Stechhahn (25. Deunert), Schulz (75. Asemerom), Stechhahn (25. Koch), Wypior, Beck, Dübner, Buchold

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55