Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Freitag setzte sich der Gastgeber NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vor 35 Zuschauern gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit einem überlegenen 6:0 (1:0) durch.

Oschersleben/MTU. 6:0 (1:0) in Hadmersleben: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von David Hinz, die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt, am Freitag im Tor der Besucher aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg untergebracht.

Noel Herbst (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Hadmersleben noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor durch Benjamin Welz erzielt.

Minute 52: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer David Hinz im gegnerischen Tor. Kimi Benjamin Grüneberg traf in Minute 65, Noah Maximilian Jülich in Minute 70 und Welz in Minute 78. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Grüneberg den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (82.). Damit war der Erfolg der Oscherslebener gesichert. Die Oscherslebener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Manegold – Wolff, Herbst, Welz, Neumann, Jülich, Räke, Ilse, Kegel, Fischer, Grüneberg

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Schipp, Abel, Knochen, Busch, Munzke, Parete, Schmidt, Zelle, Schmidt, Abel

Tore: 1:0 Noel Herbst (10.), 2:0 Benjamin Welz (52.), 3:0 Kimi Benjamin Grüneberg (65.), 4:0 Noah Maximilian Jülich (70.), 5:0 Benjamin Welz (78.), 6:0 Kimi Benjamin Grüneberg (82.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 35