Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging der MSV Eisleben von Coach Mike Wiele aus dem Spiel mit dem SV Höhnstedt vom Platz.

Eisleben/MTU. Am Freitag konnte das Publikum auf dem Städtischer Sportplatz eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Eisleber gewannen deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Höhnstedt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Leon Teske das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (55.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 62 wurde ein weiteres Tor durch Jannik Twardy erzielt.

MSV Eisleben führt nach 62 Minuten 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Höhnstedt musste noch zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 90: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Twardy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Tom Christian Seidemann den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Eisleber entschieden. Der MSV Eisleben rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Höhnstedt

MSV Eisleben: Isensee – Zeugner (87. Bloßfeld), Schotte (59. Bobeliuk), Eckstein, Teske (87. Müller), Damm, Twardy, Beese (87. Seidemann), Shtyrbu, Samalius, Blankenburg (76. Roos)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Raase, Schulz (41. Göring), Dressel, Rickert, Kropp, Folter, Aschenbach (72. Balashov), Schauer, Weißenborn (87. Hage), Matz

Tore: 1:0 Leon Teske (24.), 2:0 Jannik Twardy (62.), 3:0 Jannik Twardy (90.), 4:0 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Simon Odenthal, Sebastian Kriese; Zuschauer: 110