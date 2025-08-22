Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Freitag setzte sich der Gastgeber NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vor 35 Zuschauern gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit einem souveränen 6:0 (1:0) durch.

Oschersleben/MTU. Die Oscherslebener haben am Freitag dem Kontrahenten aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Noel Herbst das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das zweite Tor konnten die Oscherslebener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Benjamin Welz den Ball ins Netz.

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt liegt in Minute 52 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kimi Benjamin Grüneberg traf in Minute 65, Noah Maximilian Jülich in Minute 70 und Welz in Minute 78. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nur vier Spielminuten darauf konnte Grüneberg (Hadmersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 6:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Manegold – Ilse, Räke, Kegel, Neumann, Jülich, Wolff, Grüneberg, Welz, Herbst, Fischer

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Munzke, Knochen, Schipp, Zelle, Abel, Abel, Busch, Schmidt, Schmidt, Parete

Tore: 1:0 Noel Herbst (10.), 2:0 Benjamin Welz (52.), 3:0 Kimi Benjamin Grüneberg (65.), 4:0 Noah Maximilian Jülich (70.), 5:0 Benjamin Welz (78.), 6:0 Kimi Benjamin Grüneberg (82.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 35