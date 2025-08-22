Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Mike Wiele und sein Team MSV Eisleben gegen den SV Höhnstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 110 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Höhnstedt durch.

Leon Teske (MSV Eisleben) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (55.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jannik Twardy den Ball ins Netz.

Minute 62: MSV Eisleben führt mit zwei Toren

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Höhnstedt musste noch zweimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 90: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Twardy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Tom Christian Seidemann den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (90.+3). Damit war der Triumph der Eisleber entschieden. Der MSV Eisleben rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Höhnstedt

MSV Eisleben: Isensee – Samalius, Blankenburg (76. Roos), Twardy, Shtyrbu, Zeugner (87. Bloßfeld), Beese (87. Seidemann), Schotte (59. Bobeliuk), Teske (87. Müller), Damm, Eckstein

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Schulz (41. Göring), Matz, Raase, Rickert, Schauer, Aschenbach (72. Balashov), Dressel, Weißenborn (87. Hage), Kropp

Tore: 1:0 Leon Teske (24.), 2:0 Jannik Twardy (62.), 3:0 Jannik Twardy (90.), 4:0 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Simon Odenthal, Sebastian Kriese; Zuschauer: 110