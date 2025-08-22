Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem SC Bernburg am Freitag nicht, als er sich vor 130 Zuschauern mit 1:4 (0:2) gegen den SSC Weißenfels verabschieden musste.

Bernburg/MTU. Das Spiel zwischen Bernburg und Weißenfels ist mit einer klaren 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach nur elf Minuten schoss Yannick Luib das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Weißenfelser legten in der 30. Spielminute nach. Diesmal war Timm Koch der Torschütze.

SC Bernburg liegt 0:2 im Rückstand – 30. Minute

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maximilian Oha im gegnerischen Tor. Koch traf in Minute 56 und Brian Olajide in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

29 Minuten nach der Pause konnte Cedrik Staat (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Bernburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SC Bernburg rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SSC Weißenfels

SC Bernburg: Schneider – Becker (46. Hilmer), Staat, Strobach, F. Lange, Bichtemann (68. L. Lange), Krishteyn (46. Streithoff), Heitzmann, Raeck, Krüger, Schauer

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Puphal, Löser, Koch, Raßmann (74. Seemann), Luib (65. Necke), Olajide (74. Purrucker), Zozulia (84. Kopp), Dierichen, Koch (65. Lehmann), Schumann

Tore: 0:1 Yannick Luib (11.), 0:2 Timm Koch (30.), 0:3 Timm Koch (56.), 0:4 Brian Olajide (58.), 1:4 Cedrik Staat (74.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: David Kawitzke, Moritz Winter; Zuschauer: 130