Der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die JSG Wernigerode mit 4:1 (3:1) zu besiegen. 55 Zuschauer waren live dabei.

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode haben sich am Freitag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 4:1 (3:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Timo Melms das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hannes Buchold der Torschütze (20.).

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode Kopf an Kopf mit JSG Wernigerode – 1:1 in Minute 20

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Es blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mischa Hahne den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die JSGer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Rosplesch, Fischer, Jackisch (62. Hartrampf), Nowak, Beti, Mahring, Meyer, Melms (79. Pathak), Ziesing (77. Schiersch), Gabriel

JSG Wernigerode: Berger – Stechhahn (25. Koch), Hahne, Beck, Turk (58. Koch), Dübner, Wypior, Freystein, Buchold, Schulz (75. Asemerom), Stechhahn (25. Deunert)

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55