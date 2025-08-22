Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Freitag setzte sich der Gastgeber NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vor 35 Zuschauern gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit einem überlegenen 6:0 (1:0) durch.

Oschersleben/MTU. 6:0 (1:0) in Hadmersleben: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von David Hinz, die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt, am Freitag im Tor der Besucher aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg untergebracht.

Gleich nach Spielstart schoss Noel Herbst das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). In der zweiten Halbzeit setzte Hadmersleben noch einen drauf: In Minute 52 wurde das zweite Tor durch Benjamin Welz erzielt.

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt baut Vorsprung auf 2:0 aus – 52. Minute

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer David Hinz im gegnerischen Tor. Kimi Benjamin Grüneberg traf in Minute 65, Noah Maximilian Jülich in Minute 70 und Welz in Minute 78. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Grüneberg, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 auszubauen (82.). Die Oscherslebener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Manegold – Kegel, Ilse, Räke, Fischer, Wolff, Herbst, Grüneberg, Jülich, Welz, Neumann

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Knochen, Busch, Parete, Schmidt, Munzke, Schipp, Abel, Zelle, Schmidt, Abel

Tore: 1:0 Noel Herbst (10.), 2:0 Benjamin Welz (52.), 3:0 Kimi Benjamin Grüneberg (65.), 4:0 Noah Maximilian Jülich (70.), 5:0 Benjamin Welz (78.), 6:0 Kimi Benjamin Grüneberg (82.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 35