Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II durfte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode vor 55 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:1)-Sieg gegen die JSG Wernigerode freuen.

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode haben sich am Freitag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 4:1 (3:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Timo Melms das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hannes Buchold den Ball ins Netz (20.).

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Es blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mischa Hahne den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (81.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die JSGer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Nowak, Meyer, Jackisch (62. Hartrampf), Gabriel, Fischer, Ziesing (77. Schiersch), Melms (79. Pathak), Mahring, Rosplesch, Beti

JSG Wernigerode: Berger – Freystein, Dübner, Hahne, Stechhahn (25. Koch), Turk (58. Koch), Schulz (75. Asemerom), Buchold, Stechhahn (25. Deunert), Wypior, Beck

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55