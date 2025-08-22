Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Freitag war der SC Bernburg gegenüber dem SSC Weißenfels machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Bernburg/MTU. Vor 130 Zuschauern hat sich das Team von Torsten Lange mit 1:4 (0:2) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.

Yannick Luib (SSC Weißenfels) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Timm Koch den Ball ins Netz.

Minute 30: SC Bernburg 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maximilian Oha im gegnerischen Tor. Koch traf in Minute 56 und Brian Olajide in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

29 Minuten nach der Pause konnte Cedrik Staat (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Bernburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SC Bernburg rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SSC Weißenfels

SC Bernburg: Schneider – Becker (46. Hilmer), Krüger, Heitzmann, Krishteyn (46. Streithoff), Schauer, Bichtemann (68. L. Lange), Staat, Strobach, F. Lange, Raeck

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Raßmann (74. Seemann), Koch, Löser, Dierichen, Koch (65. Lehmann), Schumann, Puphal, Luib (65. Necke), Olajide (74. Purrucker), Zozulia (84. Kopp)

Tore: 0:1 Yannick Luib (11.), 0:2 Timm Koch (30.), 0:3 Timm Koch (56.), 0:4 Brian Olajide (58.), 1:4 Cedrik Staat (74.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: David Kawitzke, Moritz Winter; Zuschauer: 130