Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Freitag war der SC Bernburg gegenüber dem SSC Weißenfels machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Bernburg/MTU. Vor 130 Zuschauern hat sich das Team von Torsten Lange mit 1:4 (0:2) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.

In Minute 11 schoss Yannick Luib das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Timm Koch den Ball ins Netz.

SC Bernburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 30

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maximilian Oha im gegnerischen Tor. Koch traf in Minute 56 und Brian Olajide in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Cedrik Staat, den Ball ins Netz zu befördern und den Bernburgern noch ein Tor zu verschaffen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Bernburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bernburger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SSC Weißenfels

SC Bernburg: Schneider – Krishteyn (46. Streithoff), Krüger, Strobach, Becker (46. Hilmer), F. Lange, Schauer, Staat, Heitzmann, Bichtemann (68. L. Lange), Raeck

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Schumann, Löser, Puphal, Luib (65. Necke), Zozulia (84. Kopp), Koch (65. Lehmann), Raßmann (74. Seemann), Koch, Olajide (74. Purrucker), Dierichen

Tore: 0:1 Yannick Luib (11.), 0:2 Timm Koch (30.), 0:3 Timm Koch (56.), 0:4 Brian Olajide (58.), 1:4 Cedrik Staat (74.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: David Kawitzke, Moritz Winter; Zuschauer: 130