Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Mike Wiele feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Höhnstedt mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Die 110 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen die Gäste aus Höhnstedt mit 4:0 (1:0) deutlich.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Leon Teske das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (55.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jannik Twardy den Ball ins Netz.

MSV Eisleben führt in Minute 62 mit 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Höhnstedt steckte noch zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 90: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Twardy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Tom Christian Seidemann den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (90.+3). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert. Der MSV Eisleben rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Höhnstedt

MSV Eisleben: Isensee – Eckstein, Beese (87. Seidemann), Shtyrbu, Damm, Teske (87. Müller), Zeugner (87. Bloßfeld), Twardy, Schotte (59. Bobeliuk), Blankenburg (76. Roos), Samalius

SV Höhnstedt: Orlamünde – Weißenborn (87. Hage), Aschenbach (72. Balashov), Folter, Schulz (41. Göring), Raase, Matz, Dressel, Rickert, Schauer, Kropp

Tore: 1:0 Leon Teske (24.), 2:0 Jannik Twardy (62.), 3:0 Jannik Twardy (90.), 4:0 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Simon Odenthal, Sebastian Kriese; Zuschauer: 110