Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vor 35 Zuschauern gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit einem souveränen 6:0 (1:0) durch.

Noel Herbst (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Hadmersleben noch einen drauf: In Minute 52 wurde das zweite Tor durch Benjamin Welz erzielt.

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt führt mit 2:0 – 52. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kimi Benjamin Grüneberg traf in Minute 65, Noah Maximilian Jülich in Minute 70 und Welz in Minute 78. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Grüneberg, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu erweitern (82.). Die Oscherslebener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Manegold – Wolff, Ilse, Welz, Jülich, Herbst, Grüneberg, Kegel, Fischer, Räke, Neumann

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Zelle, Schipp, Schmidt, Abel, Busch, Knochen, Abel, Munzke, Schmidt, Parete

Tore: 1:0 Noel Herbst (10.), 2:0 Benjamin Welz (52.), 3:0 Kimi Benjamin Grüneberg (65.), 4:0 Noah Maximilian Jülich (70.), 5:0 Benjamin Welz (78.), 6:0 Kimi Benjamin Grüneberg (82.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 35