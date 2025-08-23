Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: In der Partie am Samstag war die SG 1948 Reppichau gegenüber dem Dessauer SV 97 machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Osternienburg/MTU. Vor 24 Zuschauern hat sich das Team von Christian Löbel mit 0:2 (0:0) gegen Dessau eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Franz Deutschbein (Porst OT Köthen) eine Gelbe Karte an die Reppichauer (39.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Spieler Nummer 3 (Dessauer SV 97 e.V.) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Minute 79: SG 1948 Reppichau mit 0:2 im Rückstand

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der Dessauer SV 97 e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Christoph Suren.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 10, den Ball ins Netz zu befördern (79.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Reppichauer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – Dessauer SV 97

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Gassner, Meyer (17. Hirschmann), Stock, Wollmerstädt, Hamann (36. Wartemann), Storm, Ehrenberg, Sachse, Pelz

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 0:1 (46.), 0:2 (79.); Schiedsrichter: Franz Deutschbein (Porst OT Köthen); Zuschauer: 24