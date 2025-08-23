Dem SV Blau-Weiß Zorbau gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB 1906 Sangerhausen mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 87 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zorbau/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Blau-Weiß Zorbau und der VfB 1906 Sangerhausen am Samstag 4:2 (3:2) getrennt.

Nikita Bondarenko (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Bondarenko (15.) erzielt wurde.

Nikita Bondarenko kickt SV Blau-Weiß Zorbau in 2:0-Führung – 15. Minute

Tor Nummer drei schoss Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen (21.). Die Partie blieb spannend. Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) und Oleksandr Maier (Zorbau) trafen in Minute 30 und 40. Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dennis Omerovic wurde für Elisio Gomes Da Silva eingesetzt und Branden Garrett Stelmak für Maurice Engl. Auf der Gastseite räumten Danny Schulz für Patrick Olbricht und Gabriel Edgar Schneider für Max Hennig den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Olavio Fernandes De Pinho Gomes, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 zu erweitern (90.+2). Die Zorbauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1906 Sangerhausen

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Beer, B. Strauchmann, Maier (85. De Pinho Gomes), Seidel, Bondarenko, Neuhaus, Engl (80. Stelmak), Tsipi, Gomes Da Silva (65. Omerovic), Hatim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Hildebrandt, Schulz (63. Olbricht), Sonnenberg, Worch, Husung (76. Stöhr), Schneider (63. Hennig), Kern, Wagenhaus (86. Reiber), Weick

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (6.), 2:0 Nikita Bondarenko (15.), 2:1 Kevin-Eugenio Schäffner (21.), 2:2 Kevin-Eugenio Schäffner (30.), 3:2 Oleksandr Maier (40.), 4:2 Olavio Fernandes De Pinho Gomes (90.+2); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 87