Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber TSV Niederndodeleben vor 100 Zuschauern gegen den SV Eintracht Gommern mit einem überlegenen 6:0 (5:0) durch.

Hohe Börde/MTU. Die Niederndodelebener haben am Samstag dem Kontrahenten aus Gommern souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Tony Lüddeckens für Niederndodeleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Lüddeckens (19.) erzielt wurde.

Minute 19: TSV Niederndodeleben in Führung dank Doppelpack von Tony Lüddeckens – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lüddeckens traf in Minute 35, Jan Frank in Minute 42 und Kenneth-Leif Husnik in Minute 44. Spielstand 5:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Niederndodeleben kassierte einmal Gelb. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Lüddeckens den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 verfestigte (52.). Damit war der Triumph der Niederndodelebener entschieden. In Spielminute 61 handelte sich der TSV Niederndodeleben noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Niederndodeleben rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Eintracht Gommern

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (58. Bergmann), Biermanski (50. Gottschalk), Ahlemann, Schott, Ferl, K. Husnik (58. Merres), Lüddeckens (67. Jebsen), Nötzold, Frank, Dreiling (58. K. Husnik)

SV Eintracht Gommern: Anders (46. Meyer) – Napiontek, Schellbach, Sindermann, Knobloch, Randel, Hübener, Baumbach, Hoppe (71. Shadramabpardeh), Tuente (75. Schäfer), Schmidt

Tore: 1:0 Tony Lüddeckens (5.), 2:0 Tony Lüddeckens (19.), 3:0 Tony Lüddeckens (35.), 4:0 Jan Frank (42.), 5:0 Kenneth-Leif Husnik (44.), 6:0 Tony Lüddeckens (52.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Fynn Stahnke, Cedric Kahl; Zuschauer: 100