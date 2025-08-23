Der VfB 07 Klötze I erzielte am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 110 Fußballfans einen klaren 4:2 (2:1)-Sieg gegen den SV Medizin Uchtspringe.

Klötze/MTU. Der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (2:1).

Florian Klukas (SV Medizin Uchtspringe) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Rene Mangrapp den Ball ins Netz (23.).

1:1 im Duell zwischen VfB 07 Klötze I und SV Medizin Uchtspringe – 23. Minute

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Es blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Minute konnte Jannik Banse (Klötze) den Ball über die Linie bringen (90.+6). Mit 4:2 gingen die Klötzer als Sieger vom Platz. Die Klötzer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Wißwedel, Lange, Michel (75. Landmann), Banse, Gase, Homeier, Mangrapp (90. Strauß), Fuhrmann, Lehmann, M. Mühl (61. Maihack)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Pagels (87. Nabizade), Adam, Kölsch (53. Rostomyan), Schadow, Stoppa (74. Langer), Ziesmann, Gerhardt (46. Brinkmann), Klukas (64. Goldbach), Staykovski

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110