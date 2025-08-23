Dem BSV Halle-Ammendorf glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den FSV Barleben 1911 e. V. mit 4:1 (1:1) zu besiegen. 127 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 127 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Barleben mit 4:1 (1:1) souverän.

Nach lediglich 13 Minuten schoss Pascal Pannier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Doch die Barleber gaben sich nicht so leicht geschlagen: Acht Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Steve Röhl erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte einmal Gelb ein. Dominic Winkler traf für Halle-Ammendorf in Minute 54 und Pascal Pannier in Minute 67. Spielstand 3:1 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Pannier den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Die Hallenser sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – FSV Barleben 1911 e. V.

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hotopp, Meyer (86. Schöneck), Niesel, Pannier, Hoffmann (87. Hartmann), Agwu (73. Bergmann), Winkler (73. Piontek), Schmitz, Englich, Schubert

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Lohse (77. Wasylyk), Röhl (77. Eichholz), Duda, Potyka (68. Von Der Gönne), Pung (55. Zander), Schäfer (62. Koch), Fröhlich, Jespersen, Gruner, Hauer

Tore: 1:0 Pascal Pannier (13.), 1:1 Steve Röhl (37.), 2:1 Dominic Winkler (54.), 3:1 Pascal Pannier (67.), 4:1 Pascal Pannier (90.); Zuschauer: 127