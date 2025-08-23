Der VfB 07 Klötze I erzielte am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 110 Fußballfans einen klaren 4:2 (2:1)-Sieg gegen den SV Medizin Uchtspringe.

VfB 07 Klötze I erringt einen Heimsieg gegen SV Medizin Uchtspringe mit 4:2

Klötze/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (2:1).

Nach lediglich 15 Minuten schoss Florian Klukas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Rene Mangrapp (23.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen VfB 07 Klötze I und SV Medizin Uchtspringe – Minute 23

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Die Partie blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jannik Banse, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 zu erweitern (90.+6). Der VfB 07 Klötze I rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Wißwedel, Homeier, Mangrapp (90. Strauß), Banse, Lehmann, Fuhrmann, Lange, M. Mühl (61. Maihack), Michel (75. Landmann), Gase

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Kölsch (53. Rostomyan), Klukas (64. Goldbach), Gerhardt (46. Brinkmann), Pagels (87. Nabizade), Stoppa (74. Langer), Adam, Schadow, Staykovski, Ziesmann

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110