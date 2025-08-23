Der SV Blau-Weiß Zorbau errang am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 87 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen.

Zorbau/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Blau-Weiß Zorbau und der VfB 1906 Sangerhausen am Samstag 4:2 (3:2) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Nikita Bondarenko für Zorbau traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Bondarenko (15.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen (21.). Es blieb spannend. Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) und Oleksandr Maier (Zorbau) trafen in Minute 30 und 40. Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Dennis Omerovic ersetzte Elisio Gomes Da Silva und Branden Garrett Stelmak kam rein für Maurice Engl. Auf der Gastseite sprangen Patrick Olbricht für Danny Schulz und Max Hennig für Gabriel Edgar Schneider ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Olavio Fernandes De Pinho Gomes (Zorbau) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 gingen die Zorbauer als Sieger vom Platz. Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1906 Sangerhausen

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Neuhaus, B. Strauchmann, Hatim, Seidel, Gomes Da Silva (65. Omerovic), Maier (85. De Pinho Gomes), Tsipi, Beer, Engl (80. Stelmak), Bondarenko

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Wagenhaus (86. Reiber), Sonnenberg, Hildebrandt, Schäffner, Weick, Kern, Schulz (63. Olbricht), Schneider (63. Hennig), Husung (76. Stöhr)

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (6.), 2:0 Nikita Bondarenko (15.), 2:1 Kevin-Eugenio Schäffner (21.), 2:2 Kevin-Eugenio Schäffner (30.), 3:2 Oleksandr Maier (40.), 4:2 Olavio Fernandes De Pinho Gomes (90.+2); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 87