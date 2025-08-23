Eine herbe Schlappe erlitt der SV Einheit Bernburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. FSV Nienburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 135 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Bernburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcel Lehmann. Der Trainer von Bernburg musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Nienburg beobachten.

Denis Neumeister (1.FSV Nienburg) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Philipp Finze (21.) erzielt wurde.

SV Einheit Bernburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 21

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Nienburger brach nicht ab. Minute 77: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Knop den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (79.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Nienburger aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Einheit Bernburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Bernburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. FSV Nienburg

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter (86. Y. J. Krug), Walcer (46. Kupka), Ehrich (77. Zavatta), Krüger, Haiduk, M. Krug, Fischer, Schaaf, Homri (66. Salehzada), Lorenz (55. Kohl)

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Finze (75. Totzke), Lietz (57. Dobrin), Knop, Hensel (90. Brauer), Neumeister, Baer (67. Kober), Lehmann, Schmidt (75. Reichel), Günther

Tore: 0:1 Denis Neumeister (16.), 0:2 Philipp Finze (21.), 0:3 Andreas Knop (77.), 0:4 Andreas Knop (79.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steven Wedde, Fabrice Franz; Zuschauer: 135