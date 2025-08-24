Dem SV Einheit Bernburg gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die SG Sargstedt / Germania HBS II mit 5:3 (4:1) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kevin Herbst traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Halberstädter konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tyler Kumbu der Torschütze (21.).

Es stand Unentschieden. Der SV Einheit Bernburg e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Linus Rothmann schoss und traf in Minute 29, gefolgt von Denis Connor Hein und Yves Jason Krug (33., 36.). Es wollte den Bernburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Alexander Michl traf in Spielminute 46. Brenzlich wurde die Situation für die Bernburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:2. Hein versenkte den Ball in Minute 61 noch einmal. Spielstand 5:2 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Linus Gebauer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (62.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Halberstädter aber nicht mehr ausgleichen. Die Gegner von der SG Sargstedt / Germania HBS II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bernburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Einheit Bernburg: Malz – Kommritz, Rothmann, Münzer, Kumbu, Kersten, Krug, Zavatta, Kohl, Köhler, Lorenz

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Holstein, Roßmann, Natow, Camara, Hotopp, Henning, Michl, Richter, Herbst, Hartmann

Tore: 0:1 Kevin Herbst (12.), 1:1 Tyler Kumbu (21.), 2:1 Linus Rothmann (29.), 3:1 Denis Connor Hein (33.), 4:1 Yves Jason Krug (36.), 4:2 Alexander Michl (46.), 5:2 Denis Connor Hein (61.), 5:3 Linus Gebauer (62.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 50