Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 11:0 (5:0) fegte das Team des VfB 1906 Sangerhausen den FSV Barleben 1911 am Sonntag vom Spielfeld.

Sangerhausen/MTU. 11:0 (5:0) in Sangerhausen: Ganze elf Bälle hat die Mannschaft von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Gegner aus Barleben untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Niklas Schimpf (Salzatal) eine Gelbe Karte an die Gäste (7.). Nach 16 Minuten schoss Sixten-Conner Bärwolf das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Theo Schremmer (20.) erzielt wurde.

20. Minute: VfB 1906 Sangerhausen führt mit zwei Toren

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Barleber. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Neun Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bärwolf traf in Minute 21, Ben Grenzebach in Minute 40, Bärwolf in Minute 43, Damien Halle zweimal in Minute 50 und 52, Leon Meier in Minute 61 und Halle in Minute 68. Spielstand 10:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Tim Lange den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 11:0 verfestigte (89.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser entschieden. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schremmer (67. Schweigert), Buchhorn, Ruppe (52. Pfaff), Bärwolf, Halle, Lange, Bühling, Grenzebach (59. Schoder), Schütz (69. Zarkua), Ehrich (55. Nicolai)

FSV Barleben 1911: Alexander – Meyer, Hoffmann, Teubner (61. Altergott), Müller (61. Winter), Resch, Günther, Korbginski, Schröter, Fromme, Leon (55. Wosahlo)

Tore: 1:0 Sixten-Conner Bärwolf (16.), 2:0 Theo Schremmer (20.), 3:0 Sixten-Conner Bärwolf (21.), 4:0 Ben Grenzebach (40.), 5:0 Sixten-Conner Bärwolf (43.), 6:0 Damien Halle (50.), 7:0 Damien Halle (52.), 8:0 Leon Meier (61.), 9:0 Damien Halle (65.), 10:0 Jonny Schweigert (68.), 11:0 Tim Lange (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Chris Andrae, Alexander Markus; Zuschauer: 47