Die SG Dessau/Kochstedt hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den 1. FC Lok Stendal mit 0:3 (0:2).

Dessau-Roßlau/MTU. Vor 31 Zuschauern hat sich das Team von Frank Tischer mit 0:3 (0:2) gegen Stendal geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Christian Petzka (Landsberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (9., 17.). In Minute 22 schoss Elias Wolff das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male eingreifen. Der 1. FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen (28.). Die Stendaler legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Volodymyr Bordizhenko der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

SG Dessau/Kochstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 45+2

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der 1.FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein.

35 Minuten nach der Pause konnte Wolff (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die SG Dessau/Kochstedt hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – 1. FC Lok Stendal

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Saalmann (82. Karbath), Hajowsky (63. Khan), Becker, Seidler (35. Alhamwi), Täubrecht (50. Panzer), Dujakovic, Fülla, Spielau, Haseloff, Krieg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Lagemann (80. Salem Merso), Stoll, Wolff, Mohamed, Ziekau, Völzke, Vinzelberg, Bordizhenko (61. Paschke), Korbani (31. Lohmann)

Tore: 0:1 Elias Wolff (22.), 0:2 Volodymyr Bordizhenko (45.+2), 0:3 Elias Wolff (80.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Benjamin Andrich, Johann Gottschalk; Zuschauer: 31