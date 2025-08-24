Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II durfte sich der SV Einheit Bernburg vor 50 Zuschauern über einen soliden 5:3 (4:1)-Sieg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II freuen.

Bernburg/MTU. Der SV Einheit Bernburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (4:1).

Kevin Herbst (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tyler Kumbu den Ball ins Netz (21.).

1:1 für SV Einheit Bernburg und SG Sargstedt / Germania HBS II – 21. Minute

Spielstand 1:1. Das Bernburger Team ging in die Vollen und erlangte einen Vorsprung. Linus Rothmann traf in Minute 29, gefolgt von Denis Connor Hein und Yves Jason Krug (33., 36.). Die Halberstädter nahmen aber nochmal Anlauf. Alexander Michl schoss und traf in der 46. Spielminute. Brenzlich wurde es für die Bernburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 5:2 aus. Hein schoss und traf in der 61. Spielminute zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Bereits eine Spielminute später konnte Linus Gebauer (Sargstedt) den Ball über die Linie bringen (62.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner von der SG Sargstedt / Germania HBS II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bernburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Einheit Bernburg: Malz – Kersten, Lorenz, Kohl, Zavatta, Kommritz, Krug, Rothmann, Kumbu, Köhler, Münzer

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Camara, Henning, Holstein, Hotopp, Herbst, Natow, Michl, Richter, Hartmann, Roßmann

Tore: 0:1 Kevin Herbst (12.), 1:1 Tyler Kumbu (21.), 2:1 Linus Rothmann (29.), 3:1 Denis Connor Hein (33.), 4:1 Yves Jason Krug (36.), 4:2 Alexander Michl (46.), 5:2 Denis Connor Hein (61.), 5:3 Linus Gebauer (62.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 50