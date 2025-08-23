Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnte sich der MTV 1887 Welsleben vor 40 Zuschauern über einen soliden 5:3 (1:1)-Erfolg gegen die JSG Mittelelbe freuen.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die JSG Mittelelbe haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 5:3 (1:1).

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tristan Marx den Ball ins Netz (28.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jeremy Opitz schoss und traf in der 52. Spielminute. Die Welsleber blieben ihnen auf den Fersen. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bennet Kunze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (84.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die JSGer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Al-Alwan, Löbel, Hellige, Raschek, Mackus, F. Brych, N. Brych, Richter, Marx, Filax

JSG Mittelelbe: Schmidt – Müller, Schmidt, Tuchen, Grunewald, Fraaß, Rudolph, Kunze, Hensel, Maltritz, Tuchen

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40