Die SG Dessau/Kochstedt hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den 1. FC Lok Stendal mit 0:3 (0:2).

Dessau-Roßlau/MTU. Vor 31 Zuschauern hat sich das Team von Frank Tischer mit 0:3 (0:2) gegen Stendal eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Christian Petzka (Landsberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (9., 17.). Elias Wolff traf für den 1.FC Lok Stendal in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der 1. FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen (28.). Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Volodymyr Bordizhenko den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

SG Dessau/Kochstedt liegt 0:2 zurück – 47. Minute

In der 64. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Wolff den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (80.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr aufholen. Die Dessauer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – 1. FC Lok Stendal

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Spielau, Becker, Saalmann (82. Karbath), Hajowsky (63. Khan), Täubrecht (50. Panzer), Haseloff, Krieg, Dujakovic, Seidler (35. Alhamwi), Fülla

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Mohamed, Korbani (31. Lohmann), Ziekau, Lagemann (80. Salem Merso), Lauck, Wolff, Bordizhenko (61. Paschke), Vinzelberg, Völzke, Stoll

Tore: 0:1 Elias Wolff (22.), 0:2 Volodymyr Bordizhenko (45.+2), 0:3 Elias Wolff (80.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Benjamin Andrich, Johann Gottschalk; Zuschauer: 31