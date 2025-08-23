Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein SV Blau-Rot Coswig gegen den SV 1922 Pouch-Rösa ein 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Coswig/MTU. Der SV Blau-Rot Coswig und der SV 1922 Pouch-Rösa haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Sebastian Grimm, als Christos Paschos für Pouch-Rösa traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fernando Gentil Da Cunha den Ball ins Netz (42.).

Und auch Tor Nummer drei konnte der Coswig-Torwart nicht verhindern (45.). Der Vorsprung des SV 1922 Pouch-Rösa schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Marcel Müller kämpfte weiter und in Minute 54 gelang Jan-Erik Bergt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. 35 Minuten später konnte Lennart Giese ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Tim Schölzel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Coswiger zu erreichen (90.+3). Der SV Blau-Rot Coswig rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körnicke, Warnecke, Schmidt, Plotz (46. Kappel), Löwe, T. Schölzel, M. Ziem (84. Giese), Guroll (61. N. Schölzel), Bergt, Schaaf (61. Körner)

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Kunyk, Ersed, Tale (70. Hänisch), Synovyd, Rocktäschel, Hulovych, Shaba, Paschos, Gentil Da Cunha, Richter

Tore: 0:1 Christos Paschos (38.), 0:2 Fernando Gentil Da Cunha (42.), 0:3 Fernando Gentil Da Cunha (45.), 1:3 Jan-Erik Bergt (54.), 2:3 Lennart Giese (89.), 3:3 Tim Schölzel (90.+3); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Daniel von Nessen, Rene Hofmann; Zuschauer: 85