Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Germania Wernigerode und Quedlinburger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Wernigerode/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen der Germania Wernigerode und dem Quedlinburger SV mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Christopher Seil vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Anton Mittag das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Minute 46 Germania Wernigerode auf Augenhöhe mit Quedlinburger SV – 1:1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nico Stertz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Quedlinburgerer Team errang (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – S. Seil, Thiel (46. Sölle), Krokowski, Mock, L. T. Hahne (71. Stechhahn), Mittag (60. Wagner), M. Hahne (60. Beck), Kugenbuch (46. Blume), Müller, A. Seil

Quedlinburger SV: Bachor – Möller (62. Struckmeyer), Lindow, Pflug (90. Henneberg), Spannaus, Deiters, Filippov, Brunner, Hamann, Stertz (71. Bode), Apel (77. Fritsch)

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51