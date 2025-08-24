Kantersieg für den VfB 1906 Sangerhausen: Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 feiern. Vor 47 Zuschauern gewann das Team 11:0 (5:0).

Sangerhausen/MTU. 11:0 (5:0) in Sangerhausen: Ganze elf Bälle hat die Mannschaft von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Gäste aus Barleben untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Niklas Schimpf (Salzatal) eine Gelbe Karte an die Gäste (7.). Nach 16 Minuten schoss Sixten-Conner Bärwolf das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Theo Schremmer den Ball ins Netz (20.).

VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 vorne – Minute 20

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Barleber. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Neun Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bärwolf traf in Minute 21, Ben Grenzebach in Minute 40, Bärwolf in Minute 43, Damien Halle zweimal in Minute 50 und 52, Leon Meier in Minute 61 und Halle in Minute 68. Spielstand 10:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Tim Lange, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 11:0 zu festigen (89.). Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ruppe (52. Pfaff), Schremmer (67. Schweigert), Buchhorn, Schütz (69. Zarkua), Grenzebach (59. Schoder), Ehrich (55. Nicolai), Halle, Lange, Bärwolf, Bühling

FSV Barleben 1911: Alexander – Günther, Leon (55. Wosahlo), Meyer, Korbginski, Resch, Teubner (61. Altergott), Fromme, Müller (61. Winter), Schröter, Hoffmann

Tore: 1:0 Sixten-Conner Bärwolf (16.), 2:0 Theo Schremmer (20.), 3:0 Sixten-Conner Bärwolf (21.), 4:0 Ben Grenzebach (40.), 5:0 Sixten-Conner Bärwolf (43.), 6:0 Damien Halle (50.), 7:0 Damien Halle (52.), 8:0 Leon Meier (61.), 9:0 Damien Halle (65.), 10:0 Jonny Schweigert (68.), 11:0 Tim Lange (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Chris Andrae, Alexander Markus; Zuschauer: 47