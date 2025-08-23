Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II heimste die VfB Germania Halberstadt II am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 54 Besuchern des Friedensstadions Pl.4 geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Nach lediglich 21 Minuten schoss Leon-Joel Platz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Jano Conrad (36.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

VfB Germania Halberstadt II führt mit 2:0 – Minute 36

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Marcel Reuss den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Ilsenburg erlangte (75.). Die Halberstädter sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Al-Ali (90. Edler), Eckert, Wiedenbein, Theile (56. Bergmann), Genschmar, Conrad, Platz, Lippoldt (33. Zahn), Dannhauer, Tunsch

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Donner, Kunzel, Hanns, Reuss, Hinze, Himburg (87. Kurtz), Watanabe (84. Kiefer Morobel), Gödeke, Jungermann (76. Kolbe), Sielaff

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54