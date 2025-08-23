Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI glückte der Turbine Halle II ein 2:1 (2:0)-Triumph über den MSV Eisleben.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 1 geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Eisleben durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ruslan Bukenov (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (23.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Pius Kerscher das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Natusch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

43. Minute: Turbine Halle II liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die Turbine Halle II steckte noch einmal Gelb ein.

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es John Beese, den Ball ins Netz zu befördern und den Eislebern noch ein Tor zu verschaffen (83.). In Spielminute 84 handelte sich der MSV Eisleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Turbine Halle II sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – MSV Eisleben

Turbine Halle II: Worch – Heidelberger, Merschky (64. Marzodko), Dichtl, Völker (54. Kunert), Kerscher (54. Liebegott), Zaeske, Alassaf Alasaad (54. Löser), Ali, Nwanevu, Natusch

MSV Eisleben: Bock – Beese, Engel (65. Flemming), Markou (46. Dubova), Neugebauer (59. Raman), Ebert, Wiegand, Haase, Rische, Schmidt (68. Fischer), Schmidt (46. Knieriem)

Tore: 1:0 Pius Kerscher (26.), 2:0 Tim Natusch (43.), 2:1 John Beese (83.); Schiedsrichter: Ruslan Bukenov (Halle); Zuschauer: 50