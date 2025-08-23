Der VfB 07 Klötze I errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 110 Zuschauern einen klaren 4:2 (2:1)-Sieg gegen den SV Medizin Uchtspringe.

Klötze/MTU. Der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (2:1).

Florian Klukas (SV Medizin Uchtspringe) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Rene Mangrapp den Ball ins Netz (23.).

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Es blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Spielminute konnte Jannik Banse (Klötze) den Ball über die Linie bringen (90.+6). Mit 4:2 verließen die Klötzer den Platz als Sieger. Der VfB 07 Klötze I rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Mangrapp (90. Strauß), Michel (75. Landmann), Wißwedel, M. Mühl (61. Maihack), Gase, Lehmann, Lange, Fuhrmann, Homeier, Banse

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Kölsch (53. Rostomyan), Staykovski, Gerhardt (46. Brinkmann), Stoppa (74. Langer), Schadow, Ziesmann, Adam, Klukas (64. Goldbach), Pagels (87. Nabizade)

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110