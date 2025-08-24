Wie im Vorjahr sichern sich die Berliner den ersten Titel der Saison. Im dramatischen Duell mit dem THW Kiel offenbart der Meister aber auch einige Schwächen.

München - Auf der langen nächtlichen Heimfahrt stießen die Meister-Handballer der Füchse Berlin im Teambus mit ein paar Kaltgetränken auf den erneuten Supercup-Triumph an. Nach der Ankunft in der Hauptstadt richtete sich der Blick von Anführer Mathias Gidsel & Co. dann schon wieder auf den knallharten Meisterkampf in der 60. Bundesligasaison, die am Mittwoch startet.

„Nach dem Vorjahr wäre es falsch zu sagen, wir wollen die Nummer zwei in der Bundesliga werden“, sagte Gidsel nach dem dramatischen Krimi-Sieg im Siebenmeterwerfen gegen Pokalsieger THW Kiel. „Wir haben genügend Qualität, um alle Ziele anzugreifen. Das bedeutet aber nicht, dass wir auch alles gewinnen.“ Der Star-Spieler mahnte: „Wir wissen, dass in dieser Saison nichts von allein kommt, nur weil wir deutscher Meister sind.“

Siewert moniert ungewohnte Schwächephase

Nicht nur der Welthandballer wusste, dass der Erfolg bei der ebenso hochklassigen wie stimmungsvollen Saisoneröffnung vor 10.298 Fans im ausverkauften Münchner SAP Garden gegen starke Kieler um den überragenden Nationaltorwart Andreas Wolff am Ende etwas glücklich war. Denn nach einer dominanten ersten Halbzeit und einer Fünf-Tore-Führung zur Pause schwächelte der Hauptstadt-Club im zweiten Durchgang. Berlin rettete am Ende der 60 Minuten nur mit Mühe ein 31:31 (19:14).

„Wir hatten uns erhofft, dass es etwas souveräner abläuft. Wie wir in die zweite Halbzeit gestartet sind, war schon etwas fahrlässig, was Chancenverwertung, Spielfluss und technische Fehler angeht. Im Angriff lief nicht mehr viel zusammen“, kritisierte Füchse-Trainer Jaron Siewert und ergänzte: „Es ist schön, mit einem Pokal in die Saison zu starten. Aber der Pokal sollte nicht über unsere Leistung in der zweiten Halbzeit hinwegtäuschen.“

Solche Schwächen dürfen sich die Füchse im Meisterkampf nicht allzu oft leisten, soll es mit der erfolgreichen Titelverteidigung klappen. Denn die Konkurrenz ist groß. „Wie im Vorjahr gibt es vier, fünf Mannschaften, die deutscher Meister werden können“, prophezeite Gidsel und forderte: „Wir müssen noch mehr attackieren und es noch besser machen.“

Spannender Titelkampf erwartet

Dennoch: Die dominante erste Halbzeit und die letzten zehn Minuten, in denen die Berliner einen Drei-Tore-Rückstand aufholten, zeigten die ganze Klasse des Teams. „Wir haben Charakter bewiesen. Den Titel errungen zu haben, macht uns natürlich mega happy“, sagte Siewert.

Für Sportvorstand Stefan Kretzschmar machte der Handball-Krimi „Lust auf die Saison“. In der neuen Spielzeit zählen Champions-League-Sieger SC Magdeburg, die SG Flensburg-Handewitt und Kiel wieder zu den größten Rivalen.

„Dieses Spiel lässt mich zuversichtlich in die Zukunft blicken“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi und bekräftigte: „Es ist unser Anspruch und großer Traum, wieder in der Champions League zu spielen. Der Kader ist stark genug, dieses Ziel zu erreichen.“

Bundestrainer sieht keinen klaren Titelfavoriten

Berlins Nationalspieler Nils Lichtlein hat zudem erneut die MT Melsungen und die TSV Hannover-Burgdorf auf der Rechnung. „Die werden auch wieder oben mitspielen wollen“, sagte der Rückraumspieler.

Für Bundestrainer Alfred Gislason steht fest: „Früher gab es einen Zweikampf oder Dreikampf um den Titel, nun gibt es mindestens eine Sechsergruppe, die Meister werden kann. Es wird wieder ein enges Rennen.“ Die Füchse mit Ausnahmespieler Gidsel, der gegen Kiel mit acht Toren bester Werfer war, seien zwar die Gejagten. „Aber auch die anderen darf man nicht vergessen.“