Dem BSV Halle-Ammendorf gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den FSV Barleben 1911 e. V. mit 4:1 (1:1) zu besiegen. 127 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 127 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Barleben mit 4:1 (1:1) souverän überlegen.

Pascal Pannier (BSV Halle-Ammendorf) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten in der 37. Minute. Diesmal war Steve Röhl der Torschütze.

37. Minute BSV Halle-Ammendorf und FSV Barleben 1911 e. V. im Gleichstand – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte einmal Gelb. Dominic Winkler traf für Halle-Ammendorf in Minute 54 und Pascal Pannier in Minute 67. Spielstand 3:1 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der allerletzten Minute konnte Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 4:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – FSV Barleben 1911 e. V.

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann (87. Hartmann), Englich, Meyer (86. Schöneck), Schmitz, Agwu (73. Bergmann), Niesel, Winkler (73. Piontek), Schubert, Hotopp, Pannier

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Fröhlich, Potyka (68. Von Der Gönne), Duda, Schäfer (62. Koch), Gruner, Jespersen, Lohse (77. Wasylyk), Hauer, Röhl (77. Eichholz), Pung (55. Zander)

Tore: 1:0 Pascal Pannier (13.), 1:1 Steve Röhl (37.), 2:1 Dominic Winkler (54.), 3:1 Pascal Pannier (67.), 4:1 Pascal Pannier (90.); Zuschauer: 127