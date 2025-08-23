Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unglaublichen 6:0 (5:0) fegte das Team des TSV Niederndodeleben den SV Eintracht Gommern am Samstag vom Platz.

Hohe Börde/MTU. Gleich sechsmal hat der TSV Niederndodeleben am Samstag gegen die Rivalen aus Gommern eingenetzt. 6:0 (5:0) für die Niederndodelebener.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Tony Lüddeckens das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Lüddeckens (19.) erzielt wurde.

19. Minute: TSV Niederndodeleben in Führung dank Doppelpack von Tony Lüddeckens – 2:0

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Lüddeckens traf in Minute 35, Jan Frank in Minute 42 und Kenneth-Leif Husnik in Minute 44. Spielstand 5:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben steckte einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Lüddeckens (Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (52.). Mit 6:0 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz. In Spielminute 61 handelte sich der TSV Niederndodeleben noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Niederndodeleben rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Eintracht Gommern

TSV Niederndodeleben: Willner – Ahlemann, Dreiling (58. K. Husnik), Ferl, Frank, Müller (58. Bergmann), Schott, Nötzold, K. Husnik (58. Merres), Lüddeckens (67. Jebsen), Biermanski (50. Gottschalk)

SV Eintracht Gommern: Anders (46. Meyer) – Schellbach, Knobloch, Sindermann, Tuente (75. Schäfer), Schmidt, Hübener, Hoppe (71. Shadramabpardeh), Baumbach, Randel, Napiontek

Tore: 1:0 Tony Lüddeckens (5.), 2:0 Tony Lüddeckens (19.), 3:0 Tony Lüddeckens (35.), 4:0 Jan Frank (42.), 5:0 Kenneth-Leif Husnik (44.), 6:0 Tony Lüddeckens (52.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Fynn Stahnke, Cedric Kahl; Zuschauer: 100