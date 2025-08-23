Dem SV Blau-Weiß Zorbau gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB 1906 Sangerhausen mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 87 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zorbau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Zorbau und der VfB 1906 Sangerhausen ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Nikita Bondarenko für Zorbau traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zorbauer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Bondarenko der Torschütze (15.).

Doppelpack von Nikita Bondarenko bringt SV Blau-Weiß Zorbau 2:0 in Führung – 15. Minute

Tor Nummer drei schoss Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen (21.). Es blieb spannend. Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) und Oleksandr Maier (Zorbau) trafen in Minute 30 und 40. Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Dennis Omerovic kam rein für Elisio Gomes Da Silva und Branden Garrett Stelmak für Maurice Engl. Auf der Gastseite sprangen Patrick Olbricht für Danny Schulz und Max Hennig für Gabriel Edgar Schneider ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Olavio Fernandes De Pinho Gomes, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu erweitern (90.+2). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1906 Sangerhausen

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Engl (80. Stelmak), B. Strauchmann, Gomes Da Silva (65. Omerovic), Beer, Seidel, Maier (85. De Pinho Gomes), Bondarenko, Neuhaus, Hatim, Tsipi

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schneider (63. Hennig), Husung (76. Stöhr), Worch, Schäffner, Sonnenberg, Wagenhaus (86. Reiber), Hildebrandt, Weick, Schulz (63. Olbricht), Kern

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (6.), 2:0 Nikita Bondarenko (15.), 2:1 Kevin-Eugenio Schäffner (21.), 2:2 Kevin-Eugenio Schäffner (30.), 3:2 Oleksandr Maier (40.), 4:2 Olavio Fernandes De Pinho Gomes (90.+2); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 87