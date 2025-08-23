Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den MSV Eisleben heimste die Turbine Halle II am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 1 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Hallenser gewannen knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Rivalen aus Eisleben.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ruslan Bukenov (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (23.). Pius Kerscher (Turbine Halle II) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tim Natusch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Turbine Halle II führt in Minute 43 mit 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als John Beese den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Eisleben erlangte (83.). In Spielminute 84 handelte sich der MSV Eisleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – MSV Eisleben

Turbine Halle II: Worch – Zaeske, Ali, Kerscher (54. Liebegott), Alassaf Alasaad (54. Löser), Natusch, Dichtl, Merschky (64. Marzodko), Heidelberger, Völker (54. Kunert), Nwanevu

MSV Eisleben: Bock – Beese, Rische, Schmidt (68. Fischer), Ebert, Haase, Markou (46. Dubova), Schmidt (46. Knieriem), Neugebauer (59. Raman), Engel (65. Flemming), Wiegand

Tore: 1:0 Pius Kerscher (26.), 2:0 Tim Natusch (43.), 2:1 John Beese (83.); Schiedsrichter: Ruslan Bukenov (Halle); Zuschauer: 50