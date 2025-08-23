Dem SV Blau-Weiß Zorbau gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB 1906 Sangerhausen mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 87 Zuschauer waren live dabei.

Zorbau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Zorbau und der VfB 1906 Sangerhausen ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:2).

Nikita Bondarenko (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zorbauer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Bondarenko der Torschütze (15.).

Tor Nummer drei schoss Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen (21.). Es blieb spannend. Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) und Oleksandr Maier (Zorbau) trafen in Minute 30 und 40. Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dennis Omerovic wurde für Elisio Gomes Da Silva eingesetzt und Branden Garrett Stelmak für Maurice Engl. Auf der Gastseite räumten Danny Schulz für Patrick Olbricht und Gabriel Edgar Schneider für Max Hennig den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Olavio Fernandes De Pinho Gomes den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 ausbaute (90.+2). Damit war der Erfolg der Zorbauer gesichert. Die Zorbauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1906 Sangerhausen

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Bondarenko, Neuhaus, B. Strauchmann, Engl (80. Stelmak), Tsipi, Seidel, Gomes Da Silva (65. Omerovic), Maier (85. De Pinho Gomes), Beer, Hatim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Weick, Hildebrandt, Sonnenberg, Schneider (63. Hennig), Schulz (63. Olbricht), Schäffner, Husung (76. Stöhr), Wagenhaus (86. Reiber), Kern

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (6.), 2:0 Nikita Bondarenko (15.), 2:1 Kevin-Eugenio Schäffner (21.), 2:2 Kevin-Eugenio Schäffner (30.), 3:2 Oleksandr Maier (40.), 4:2 Olavio Fernandes De Pinho Gomes (90.+2); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 87