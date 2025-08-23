Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der VfB 07 Klötze I vor 110 Fußballfans über einen soliden 4:2 (2:1)-Sieg gegen den SV Medizin Uchtspringe freuen.

In Minute 15 schoss Florian Klukas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Uchtspringer konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Rene Mangrapp der Torschütze (23.).

1:1 Ausgleich im Spiel VfB 07 Klötze I gegen SV Medizin Uchtspringe – 23. Minute

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Die Partie blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Spielminute konnte Jannik Banse (Klötze) den Ball über die Linie bringen (90.+6). Mit 4:2 verließen die Klötzer den Platz als Sieger. Die Klötzer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Michel (75. Landmann), Lehmann, Lange, Banse, M. Mühl (61. Maihack), Homeier, Mangrapp (90. Strauß), Fuhrmann, Gase, Wißwedel

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Staykovski, Ziesmann, Kölsch (53. Rostomyan), Adam, Pagels (87. Nabizade), Stoppa (74. Langer), Gerhardt (46. Brinkmann), Schadow, Klukas (64. Goldbach)

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110