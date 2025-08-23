Dem BSV Halle-Ammendorf glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den FSV Barleben 1911 e. V. mit 4:1 (1:1) zu besiegen. 127 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 127 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Barleben mit 4:1 (1:1) souverän überlegen.

Pascal Pannier traf für den BSV Halle-Ammendorf in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Doch die Barleber gaben sich nicht so leicht geschlagen: Acht Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Steve Röhl erzielt.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte einmal Gelb ein. Dominic Winkler traf für Halle-Ammendorf in Minute 54 und Pascal Pannier in Minute 67. Spielstand 3:1 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Pannier, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (90.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – FSV Barleben 1911 e. V.

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert, Englich, Meyer (86. Schöneck), Hoffmann (87. Hartmann), Hotopp, Winkler (73. Piontek), Pannier, Niesel, Agwu (73. Bergmann), Schmitz

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl (77. Eichholz), Hauer, Lohse (77. Wasylyk), Jespersen, Schäfer (62. Koch), Duda, Pung (55. Zander), Gruner, Fröhlich, Potyka (68. Von Der Gönne)

Tore: 1:0 Pascal Pannier (13.), 1:1 Steve Röhl (37.), 2:1 Dominic Winkler (54.), 3:1 Pascal Pannier (67.), 4:1 Pascal Pannier (90.); Zuschauer: 127