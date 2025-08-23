Der SV Blau-Weiß Zorbau errang am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 87 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen.

Zorbau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Zorbau und der VfB 1906 Sangerhausen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:2).

Gleich nach Spielstart schoss Nikita Bondarenko das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Zorbauer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Bondarenko der Torschütze (15.).

Tor Nummer drei schoss Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen (21.). Es blieb spannend. Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) und Oleksandr Maier (Zorbau) trafen in Minute 30 und 40. Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Dennis Omerovic wurde für Elisio Gomes Da Silva eingesetzt und Branden Garrett Stelmak für Maurice Engl. Auf der Gastseite verließen Danny Schulz für Patrick Olbricht und Gabriel Edgar Schneider für Max Hennig den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Olavio Fernandes De Pinho Gomes den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (90.+2). Damit war der Triumph der Zorbauer gesichert. Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1906 Sangerhausen

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Neuhaus, Seidel, Beer, Engl (80. Stelmak), Maier (85. De Pinho Gomes), Gomes Da Silva (65. Omerovic), Bondarenko, Hatim, B. Strauchmann, Tsipi

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Wagenhaus (86. Reiber), Schneider (63. Hennig), Kern, Schulz (63. Olbricht), Worch, Sonnenberg, Husung (76. Stöhr), Hildebrandt, Weick

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (6.), 2:0 Nikita Bondarenko (15.), 2:1 Kevin-Eugenio Schäffner (21.), 2:2 Kevin-Eugenio Schäffner (30.), 3:2 Oleksandr Maier (40.), 4:2 Olavio Fernandes De Pinho Gomes (90.+2); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 87