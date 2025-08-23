Der VfB 07 Klötze I erzielte am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 110 Zuschauern einen klaren 4:2 (2:1)-Sieg gegen den SV Medizin Uchtspringe.

Klötze/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe am Samstag 4:2 (2:1) getrennt.

Florian Klukas (SV Medizin Uchtspringe) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Rene Mangrapp (23.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Die Partie blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jannik Banse, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (90.+6). Der VfB 07 Klötze I rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Michel (75. Landmann), Lange, M. Mühl (61. Maihack), Lehmann, Fuhrmann, Gase, Banse, Wißwedel, Homeier, Mangrapp (90. Strauß)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Kölsch (53. Rostomyan), Pagels (87. Nabizade), Stoppa (74. Langer), Adam, Staykovski, Gerhardt (46. Brinkmann), Ziesmann, Klukas (64. Goldbach), Schadow

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110