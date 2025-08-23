Der SV Blau-Weiß Zorbau errang am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 87 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen.

Nikita Bondarenko (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Bondarenko (15.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen (21.). Es blieb spannend. Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) und Oleksandr Maier (Zorbau) trafen in Minute 30 und 40. Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Dennis Omerovic ersetzte Elisio Gomes Da Silva und Branden Garrett Stelmak kam rein für Maurice Engl. Auf der Gastseite sprangen Patrick Olbricht für Danny Schulz und Max Hennig für Gabriel Edgar Schneider ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Olavio Fernandes De Pinho Gomes den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 ausbaute (90.+2). Damit war der Triumph der Zorbauer entschieden. Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1906 Sangerhausen

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Neuhaus, Beer, Hatim, B. Strauchmann, Tsipi, Engl (80. Stelmak), Gomes Da Silva (65. Omerovic), Bondarenko, Maier (85. De Pinho Gomes), Seidel

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schulz (63. Olbricht), Worch, Schneider (63. Hennig), Wagenhaus (86. Reiber), Sonnenberg, Weick, Kern, Husung (76. Stöhr), Hildebrandt, Schäffner

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (6.), 2:0 Nikita Bondarenko (15.), 2:1 Kevin-Eugenio Schäffner (21.), 2:2 Kevin-Eugenio Schäffner (30.), 3:2 Oleksandr Maier (40.), 4:2 Olavio Fernandes De Pinho Gomes (90.+2); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 87