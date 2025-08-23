Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der VfB 07 Klötze I vor 110 Fußballfans über einen soliden 4:2 (2:1)-Sieg gegen den SV Medizin Uchtspringe freuen.

Klötze/MTU. Der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (2:1).

Florian Klukas traf für den SV Medizin Uchtspringe in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Rene Mangrapp (23.) erzielt wurde.

23. Minute VfB 07 Klötze I gleichauf mit SV Medizin Uchtspringe – 1:1

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Es blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jannik Banse, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 auszubauen (90.+6). Der VfB 07 Klötze I rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Michel (75. Landmann), Banse, Mangrapp (90. Strauß), Wißwedel, Lange, Homeier, Lehmann, M. Mühl (61. Maihack), Fuhrmann, Gase

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Adam, Staykovski, Gerhardt (46. Brinkmann), Schadow, Pagels (87. Nabizade), Stoppa (74. Langer), Kölsch (53. Rostomyan), Ziesmann, Klukas (64. Goldbach)

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110