Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 11:0 (5:0) fegte das Team des VfB 1906 Sangerhausen den FSV Barleben 1911 am Sonntag vom Platz.

Sangerhausen/MTU. 11:0 (5:0) in Sangerhausen: Ganze elf Bälle hat das Team von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Gäste aus Barleben untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Niklas Schimpf (Salzatal) eine Gelbe Karte an die Gäste (7.). Sixten-Conner Bärwolf traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Theo Schremmer den Ball ins Netz (20.).

2:0 Vorsprung für VfB 1906 Sangerhausen – 20. Minute

Der Siegeszug der Sangerhäuser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Bemmann im gegnerischen Tor. Bärwolf traf in Minute 21, Ben Grenzebach in Minute 40, Bärwolf in Minute 43, Damien Halle zweimal in Minute 50 und 52, Leon Meier in Minute 61 und Halle in Minute 68. Spielstand 10:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Tim Lange, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 11:0 auszubauen (89.). Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Grenzebach (59. Schoder), Bärwolf, Schremmer (67. Schweigert), Lange, Buchhorn, Schütz (69. Zarkua), Ehrich (55. Nicolai), Bühling, Ruppe (52. Pfaff), Halle

FSV Barleben 1911: Alexander – Günther, Müller (61. Winter), Resch, Leon (55. Wosahlo), Meyer, Schröter, Korbginski, Fromme, Teubner (61. Altergott), Hoffmann

Tore: 1:0 Sixten-Conner Bärwolf (16.), 2:0 Theo Schremmer (20.), 3:0 Sixten-Conner Bärwolf (21.), 4:0 Ben Grenzebach (40.), 5:0 Sixten-Conner Bärwolf (43.), 6:0 Damien Halle (50.), 7:0 Damien Halle (52.), 8:0 Leon Meier (61.), 9:0 Damien Halle (65.), 10:0 Jonny Schweigert (68.), 11:0 Tim Lange (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Chris Andrae, Alexander Markus; Zuschauer: 47