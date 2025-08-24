Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unfassbaren 11:2 (7:2) fegte die Mannschaft der NSG Irxleben /Niederndodeleben die Germania Olvenstedt am Sonntag vom Platz.

Irxleben/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die NSG Irxleben /Niederndodeleben und die Germania Olvenstedt am Sonntag 11:2 (7:2) getrennt.

Leopold Oliver Stehr (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Börder legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Luke Collin Thielecke der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (13.).

NSG Irxleben /Niederndodeleben mit 2:0 vorne – 13. Minute

Dann konnte Irxleben /Niederndodeleben noch einen Erfolg erzielen. Finn Christian Armgart traf in der 21. Minute noch einmal, gefolgt von Leopold Oliver Stehr (23.). Olvenstedt legte nochmal vor. Erik Echardt traf in Spielminute 26. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Börder aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Armgart verschaffte seinem Team drei weitere Tore (29., 34., 40.). Dann gelang es den Magdeburgern, dem Germania Olvenstedt e.V. etwas entgegenzusetzen. Dominik Golde schoss und traf in Minute 44 per Strafstoß. Valentin Hamann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (46., 76., 85.). Spielstand 10:2 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Finn Angelus Schädel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 11:2 verfestigte (86.). Damit war der Triumph der Börder gesichert. Die NSG Irxleben /Niederndodeleben rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – Germania Olvenstedt

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Hamann, Grebe, Stehr, Heinrich, Schädel, Bräuer, Thielecke, Zornemann, Sägebarth, Armgart

Germania Olvenstedt: Schade – Bühring, Schäfer, Echardt, Golde, Farhangnia, Kiesel, Kapsch, Bäumler, Kohl, Bagrovski

Tore: 1:0 Leopold Oliver Stehr (6.), 2:0 Luke Collin Thielecke (13.), 3:0 Finn Christian Armgart (21.), 4:0 Leopold Oliver Stehr (23.), 4:1 Erik Echardt (26.), 5:1 Finn Christian Armgart (29.), 6:1 Leopold Oliver Stehr (34.), 7:1 Finn Christian Armgart (40.), 7:2 Dominik Golde (44.), 8:2 Valentin Hamann (46.), 9:2 Valentin Hamann (76.), 10:2 Luke Collin Thielecke (85.), 11:2 Finn Angelus Schädel (86.); Schiedsrichter: Ole Bennet Becker (Barleben); Zuschauer: 54